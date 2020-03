Częstochowa: Zabójstwo w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kontkiewicza? 72-letnia pensjonariuszka została uduszona przez 57-latkę

Zabójstwo w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kontkiewicza w Częstochowie? Policja wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia, do którego doszło we wtorek, 17 marca 2020 roku. W DPS-ie zmarła 72-letnia pensjonariuszka, a do jej śmierci miała doprowadzić 57-letnia, inna pensjonariuszka, która mieszkała w jednym pokoju z ofiarą.

- O godz. 9.15 otrzymaliśmy zgłoszenie. Do DPS-u na Kontkiewicza udali się policjanci, którzy na miejscu ustalili, że nie żyje 72-letnia kobieta, a ślady wskazują na to, że do jej śmierci mogły doprowadzić osoby trzecie - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. - W sprawie zatrzymaliśmy 57-letnią kobietę, która mieszkała w jednym pokoju ze zmarłą kobietą.

Jak udało się nam dowiedzieć, 72-latka miała zostać uduszona gołymi rękami. W momencie, kiedy przyjechała policja trwała jeszcze akcja reanimacyjna. Niestety lekarzom nie udało się uratować 72-latki. Śledztwo będzie prawdopodobnie prowadzone w kierunku zabójstwa.