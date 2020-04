Częstochowa: Wymazobus od piątku, 17 kwietnia, będzie jeździł po mieście i pobierał próbki. W kolejce na testy jest 180 osób

Od początku pandemii oczekiwanie na badanie diagnostyczne, a potem na jego wynik to duży problem, z którym nie zawsze radzą sobie odpowiedzialne za to rządowe służby. Prezydent Częstochowy już 6 kwietnia apelował do Ministra Zdrowia o uruchomienie w północnym subregionie województwa śląskiego laboratorium, w którym wykonywane byłyby testy na obecność koronawirusa.

Władze samorządowe, w trosce o zdrowie swoich mieszkańców postanowiły sfinansować możliwość wykonywania takich badań przez mobilny punkt, obsługujący tylko miasto. To skróci przynajmniej czas oczekiwania na pobranie próbek.

- Wszyscy znaleźliśmy się w niełatwej i mało komfortowej sytuacji, ale musimy pomóc szczególnie osobom przebywającym w kwarantannie domowej, zmuszonym długo czekać najpierw na wykonanie badania a później na wyniki próbek – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Mam nadzieję, że nasze działania skrócą okres ich niepewności i obaw o zdrowie swoje oraz najbliższych, a w przypadku negatywnego wyniku testu – także czas przymusowej kwarantanny domowej. Oczywiście nadal dużo zależeć będzie od czasu oczekiwania na wyniki testów, bo ciągle nie mamy niestety decyzji o uruchomieniu laboratorium w Częstochowie lub okolicy.