Częstochowa. W lipcu na Jasną Górę przyjdzie 45 pielgrzymek

- Na lipiec zgłoszono 45 pielgrzymek, które będą przechodzić lub przejeżdżać przez Częstochowę w drodze na Jasną Górę. Łącznie do naszego miasta przyjdzie w nich, przybiegnie, przyjedzie na rowerze, rolkach lub koniach ponad 7,7 tys. osób - informuje Urząd Miasta w Częstochowie.

To tylko grupy zorganizowane, które zgłosiły zamiar wejścia do Częstochowy (z reguły wraz z potrzebą zabezpieczenia przejścia przez służby miejskie określoną trasą) i o których informacje ma Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Nie obejmuje ona pielgrzymów indywidualnych, a także pielgrzymek i grup zorganizowanych przybywających do Częstochowy samochodami prywatnymi, autokarami czy pociągami.

W tym miesiącu najliczniejsze grupy są spodziewane 15 lipca. W tym dniu przyjdą m.in. pielgrzymka z Poznania (licząca ponad 1300 osób) oraz z Przemyśla (1000 osób). Liczne będą też pielgrzymki zapowiadane na 31 lipca - z Czerwiennego, Bachledówki (ok. 1200 osób) z Bydgoszczy (500).