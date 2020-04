Częstochowa w czasach epidemii. Mieszkańcy próbują normalnie żyć

Choć do tej pory rząd nieznacznie poluzował restrykcje związane z pandemią koronawirusa, to mieszkańcy Częstochowy starają się żyć normalnie jak to tylko możliwe w obecnej sytuacji epidemicznej. Do dawnej normalności jednak jeszcze daleko.

Częstochowianie, jak większość mieszkańców kraju, dość szybko przystosowali się do nowej rzeczywistości. To, że się jednak tak stało nie oznacza, że się ona mieszkańcom podoba. Po nieznacznym poluzowaniu rządowych obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym na ulicach miasta widać więcej ludzi. Większość jednak zachowuje od siebie dystans i stosuje się do noszenia maseczek w miejscach publicznych. Mieszkańcy robią zakupy, przemieszczają się komunikacją miejską, załatwiają sprawy na poczcie i w bankach. Niektórzy po prostu spacerują, biegają albo odpoczywają na ławkach. Ta pozorna normalność doskwiera jednak na ulicach miasta. - Z utęsknieniem czekam, żeby zrzucić tę maskę, spotkać się z koleżankami w mojej ulubionej kawiarni i po prostu odetchnąć. Stres związany z niemal ciągłym siedzeniem w domu i obawą o to, czy będziemy mieli jutro, gdzie pracować, jest momentami naprawdę nie do zniesienia - mówi pani Anna, mieszkanka ulicy 11 Listopada. Na kolejne zmiany czekają przede wszystkim przedsiębiorcy. - Nasze biznesy są na skraju bankructwa. Mało klientów, przekłada się na niskie obroty, a niektórzy z nas w ogóle nie mogą prowadzić działalności - mówi jeden z kupców w Centrum Handlowym "Jagiellończycy". Centrum jest nie do poznania. Wiele stoisk jest nieczynnych. Względny ruch panuje na dziale z warzywami, a także w piekarniach. Ta nowa rzeczywistość jest niestety dość przygnębiająca. - Jak długo to potrwa? - to pytanie ciągle pada, w domach, na ulicach i w sklepach. Tego jednak nikt na razie nie wie... Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo