Częstochowa. Ulica Mirowska częściowo otwarta, ale na zakończenie wszystkich prac trzeba jeszcze trochę poczekać

Zgodnie z zapowiedziami częstochowskiego Miejskiego Zarząd Dróg, podobnie jak miało to miejsce np. przy budowie al. Niepodległości, jeszcze przed terminem zakończenia wszystkich robót, w środę 1 grudnia 2021 roku częściowo otwarto dla ruchu ulicę Mirowską.

- Na przebudowywanym odcinku ul. Mirowskiej wraz z obiektem mostowym nad Wartą, od środy w obu kierunkach ruch pomiędzy ulicami: Nadrzeczną a Faradaya będzie odbywał się po środkowych pasach, przyległych do osi drogi. Na skrajnych prowadzone będą dalsze prace budowlane, dlatego konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy. Tym samym udrożniony zostanie dojazd do centrum z Zawodzia i z Zawodzia do centrum oraz w dużej mierze odciążony będzie objazd przez ul. Srebrną. W efekcie udrożnienia ul. Mirowskiej zmieni się także organizacja ruchu w obrębie skrzyżowania Faradaya – Mirowska - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.