Częstochowa: Ulica Łódzka już po przebudowie. Modernizacja kosztowała ponad 3,5 miliona złotych

Przebudowa ulicy Łódzkiej kosztowała nieco ponad 3,5 miliona złotych. W ramach inwestycji na odcinku od ul. Poleskiej do ronda 7 Dywizji Piechoty powstała m.in.: nowa infrastruktura podziemna (wraz z sieciami kanalizacyjnymi), konstrukcja i nawierzchnia drogi, chodniki, zjazdy, oświetlenie i oznakowanie; uporządkowano też zieleń. Dzięki wprowadzonym ograniczeniom, zmianom parametrów drogi i wybudowaniu wyniesionych skrzyżowań z ulicami: Wawrzynowicza, Elsnera i Małopolską, ruch samochodowy będzie odbywał się w spokojniejszy niż dotąd sposób.

- Oddana ulica Łódzka podobnie jak trwająca przebudowa ulic: Artyleryjskiej i Kościelnej na Stradomiu uzyskały wsparcie zewnętrzne – powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Zdobycie takich środków ma zawsze duże znaczenie dla miejskiej kasy, a w trudnych dla samorządu czasach, związanych z niższymi dochodami m.in. z powodu epidemii, warunkuje często możliwość przeprowadzenia inwestycji. To ważne, żebyśmy - mimo budżetowych kłopotów - zachowali możliwość realizacji zadań w ramach programu „Lepszej Komunikacji w Częstochowie”. Jednym z jego głównych celów jest przebudowa kolejnych kilometrów dróg gminnych i powiatowych w naszym mieście .

Budowa ulic: Artyleryjskiej i Kościelnej na Stradomiu powinna się zakończyć jesienią tego roku. Następną drogą powiatową, której przebudowa jest przygotowywana to ul. Korczaka.

Władze samorządowe Częstochowy i jej mieszkańcy wystosowali też do Rządu apele o dofinansowanie przebudowy ul. Złotej. Kosztowna inwestycja, pomimo spełnienia wymogów formalnych i akceptacji wniosku na poziomie wojewódzkim, została przeniesiona na listę rezerwową zadań przewidzianych do dofinansowania w ramach kolejnych edycji Funduszu Dróg Samorządowych. Przez to przebudowa stanęła pod znakiem zapytania.

W poniedziałek, 15 czerwca, w obecności przedstawicieli częstochowskiego MZDiT, pracowników firm wykonawczych i podwykonawczych oraz przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy Zbigniewa Niesmacznego dokonano odbioru technicznego przebudowanego odcinka ul. Łódzkiej.