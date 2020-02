Częstochowa: Twarze Przyszłości na 800-lecie miasta. Specjalna kapituła wybierze 88 znanych i młodych ludzi, którzy będą promować miasto

Częstochowa na 800-lecie zrealizuje wyjątkowy projekt. Specjalnie powołana kapituła wspólnie z mieszkańcami miasta wybierze Twarze Przyszłości. Będzie to grono 88 młodych, utalentowanych ludzi związanych z miastem. To oni w przyszłości będą wpływać na jego rozwój i go promować.

Częstochowa zainaugurowała projekt, który pokaże dokonania młodego pokolenia częstochowianek i częstochowian. Grono ,,Twarzy przyszłości” jest otwarte – za pośrednictwem specjalnej strony internetowej wszyscy możemy proponować osoby, które powinny się w nim znaleźć. Docelowo będzie ich 88. Twarze Przyszłości w Częstochowie. Kto może znaleźć się w tym gronie? Na projekt ,,Twarze przyszłości” złożą się łącznie sylwetki osób między 20. a 40. rokiem życia, które swoją działalnością w znaczący sposób wpływają na oblicze Częstochowy. Są wśród nich twórcy, sportowcy, społecznicy, animatorzy kultury czy osoby aktywne w biznesie. Większość urodziła się w naszym mieście i działa w nim od zawsze; inni przyjechali i osiedlili się tutaj; są też osoby, które wyjechały, lecz czują się z miastem silnie związane i promują je daleko poza jego granicami. Zestawienie tych wszystkich osobowości w jednym projekcie z jednej strony podkreśla, że łączy je Częstochowa i jej powodzenie. Z drugiej jest okazją, aby pokazać ogromny potencjał młodszego pokolenia częstochowianek i częstochowian – tych z urodzenia, tych z wyboru i tych, którzy są dobrymi promotorami i promotorkami miasta na zewnątrz. Można się spodziewać, że właśnie oni będą wyznaczać kierunek rozwoju Częstochowy w najróżniejszych wymiarach. Projekt ma formułę otwartą – galeria wartych uwagi osobowości nie jest jeszcze kompletna. Z czasem do wybieranych sukcesywnie przez kapitułę 80 postaci dołączą te, które zaproponują same mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta. – Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi pokażemy osoby, którymi Częstochowa będzie mogła chwalić się nie tylko w jubileuszowym roku, ale i przez kolejne lata. To osobowości z istotnym już dorobkiem, ale i dużymi perspektywami na przyszłość – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Kapituła ma wiele kandydatur do ,,Twarzy przyszłości”, ale liczymy także, że częstochowianki i częstochowianie podpowiedzą nam, na kogo należy jeszcze zwrócić uwagę. Poprzez stronę internetową projektu – TUTAJ– każdy będzie mógł zgłosić swoje kandydatury, spośród których zostanie wybranych 8 osobowości. Pełne grono liczyć więc będzie 88 osób – ta liczba ma symbolicznie przypominać o jubileuszu ośmiu stuleci, które upłynęły od pierwszej pisanej wzmianki o Częstochowie. ,,Twarze przyszłości” nie mają być plebiscytem popularności, rankingiem lokalnych liderów czy jakąkolwiek formą rywalizacji. W zamyśle jest to raczej kampania społeczna prezentującą grono wartościowych, ciekawych, godnych uwagi młodych ludzi związanych z naszym miastem. Na stronie można już znaleźć profile pierwszych 8 ,,Twarzy przyszłości”. Co miesiąc będzie się pojawiać kolejnych 8. Są tam też linki do stron projektu na Facebooku i Instagramie, miasto uruchamia bowiem kampanię w mediach społecznościowych, która ma pomóc w prezentacji uczestniczek i uczestników projektu. Będą oni gościć na łamach miejskiego miesięcznika ,,CGK” – w jego wersji papierowej i elektronicznej. Częstochowa: Twarze Przyszłości. Znamy pierwszą ósemkę Pierwszą ósemkę tworzą: Kuba Bociąga, muzyk, zespół Ampera

Ana Andrzejewska, wokalistka

Paweł Bilski, społecznik, Fundacja Oczami Brata

Justyna Warwas, malarka

Łukasz Gawron, sztuka, Montsfur

Bartłomiej Mirecki, kierowca rajdowy

Karolina Kubara, biznes

Patrycja Pacak, pilot szybowcowy Częstochowa: Twarze Przyszłości. Kapituła W wyborze ,,Twarzy przyszłości” uczestniczy kapituła w składzie: Jan Sętowski (pomysłodawca projektu, artysta, animator kultury)

Katarzyna Woszczyna (Loża Częstochowska Business Centre Club)

Anna Mielczarek (Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta)

Magdalena Fijołek (Urząd Miasta), Tomasz Florczyk (pedagog, animator kultury)

Bartosz Frączek (artysta, pedagog), Aleksander Wierny (naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta)

