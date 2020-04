Częstochowa: Szpital na Parkitce zamknął Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i blok operacyjny po tym, jak u pacjenta wykryto koronawirusa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie musiał zamknąć OIOM i blok operacyjny. Decyzję o zamknięciu podjęto po wykryciu u jednego z pacjentów koronawirusa.

Pacjent trafił do szpitala na Parkitkę z ropniem. Był dwukrotnie operowany. Badano go pod kątem obecności koronawirusa, ale pierwszy wynik był negatywny. Drugi z wykonanych testów dał wynik pozytywny, co spowodowało konieczność zamknięcia OIOM-u, na którym przebywał pacjent oraz bloku operacyjnego.

- Oddziały zostaną poddane dezynfekcji, ale nie jest to problemem. Problemem jest brak personelu, który musi zostać poddany obowiązującym procedurom - mówi Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkie Szpitala Specjalistycznego na Parkitce.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny podległy marszałkowi województwa uzyska 7,6 mln złotych ze środków unijnych na walkę z koronawirusem. - Pieniądze zostaną przeznaczona głównie na zakup sprzętu oraz prace budowlano-remontowe w szpitalu. Będzie można za to sporo zrobić - mówi dyrektor Bajkowski, dodając, że szpital zakupi również sprzęt ochronny, ale przeznaczy na nie środki z innej puli.