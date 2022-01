Częstochowa: Straż Miejska zatrzymała złodziei złomu. Pomógł monitoring

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 14:40. Pracownicy Straży Miejskiej z referatu miejskiego monitoringu zauważyli trzech mężczyzn, którzy wynosili elementy metalowe z terenu dawnej elektrociepłowni przy

ul. Mirowskiej.

Powiadomieni strażnicy miejscy szybko ujęli sprawców kradzieży. Mężczyźni mieli przy sobie wózek ze skradzionym złomem. Strażnicy miejscy przekazali sprawców w ręce funkcjonariuszy z IV KP.

Teraz muszą liczyć się odpowiedzialnością za swój czyn.