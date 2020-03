Częstochowa: Specjalny samochód jeździ po mieście i zachęca mieszkańców do pozostania w domach. To akcja "Często... Chowa się w domach"

Specjalny pojazd to jeden z elementów nowej miejskiej akcji związanej z koronawirusem "Często... Chowa się w domach". W jej ramach od kilku dni na miejskich profilach na Facebooku i Instagramie publikowane są apele znanych częstochowian i osób związanych z Częstochową.

W akcję włączyły się też dwie firmy (Media Create i Efektywni), które na swoich telebimach bezpłatnie wyświetlą apele CZĘSTO... CHOWA SIĘ W DOMACH! Można je zobaczyć przy M1, Estakadzie oraz na skrzyżowaniu alei Armii Krajowej i alei Jana Pawła II.

- Częstochowianie podobnie, jak inni mieszkańcy naszych miast doskonale zdają sobie sprawę, że unikanie potencjalnych zagrożeń to jeden z priorytetów właściwego funkcjonowania w tym wyjątkowym czasie. Co rusz kolejne osoby deklarują w mediach społecznościowych, że jeśli nie będą musiały, pozostaną w domu. A są też tacy, którzy w tym pozostaniu pomagają innym – to wolontariusze, którzy wspierają najbardziej narażonych – seniorów: robią im zakupy, realizują recepty, dostarczają posiłki. I robią to bezpłatnie - mówi Łukasz Stacherczak z biura prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie.

Ale ponieważ należy dmuchać na zimne, miasto zdecydowało się na akcję promującą pozostanie w domach. Pierwsze przejazdy specjalnego pojazdu spotkały się z pozytywnym przyjęciem częstochowian.