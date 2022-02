Częstochowa solidarna w Ukrainą. Ukraińska flaga na Placu Biegańskiego

Dziś nad ranem siły zbrojne Federacji Rosyjskiej z wielu kierunków rozpoczęły bezprzykładny, zmasowany, stanowiący jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego atak na Ukrainę – na granice tego państwa, na odrębny kraj chcący sam stanowić o sobie.

– Z pełną mocą potępiamy to, co dzieje się na Ukrainie – powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk na placu Biegańskiego podczas spotkania z przedstawicielami mediów. – W tym trudnym czasie, gdy została zagrożona została niepodległość Ukrainy, naszym przyjaciołom z miast partnerskich prześlemy wyrazy wsparcia, serdeczne życzenia, by ustały wszelkie ataki, by nie ginęli ludzie, by Ukraińcy mogli żyć, pracować i rozwijać swój kraj w pokoju i w poczuciu bezpieczeństwa i normalności – dodał.

Prezydent Częstochowy zapowiedział także skierowanie listu do wszystkich członków Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy z wezwaniem do okazania solidarności z Ukrainą. Krzysztof Matyjaszczyk pełni obecnie funkcję przewodniczącego tego Stowarzyszenia, zrzeszającego 81 miast.