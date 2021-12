Częstochowa. Rodacy Kamraci na Jasnej Górze. Policja nie wpuściła części uczestników spotkania i zarekwirowała flagi

Dlatego głośno zrobiło się o inicjatywie stowarzyszenia Rodacy Kamraci, aby przyjechać do Częstochowy na Jasną Górę, aby się pomodlić. Samo zachęcenie do udziału w nabożeństwie na Jasnej Górze budzi kontrowersje. Na filmie nagranym przez telewizję internetową prowadzoną przez Wojciecha O. i Marcina O. widać matkę w zakrwawionym ubraniu, trzymającą nad dzieckiem tarczę, w którą wbite są strzykawki ze szczepionkami i strzała z tęczową wstęgą. W tle umieszczono Jasną Górę.

Rodacy Kamraci to prawicowa organizacja, której członkami jest m.in. dwóch mężczyzn, którzy zostali zatrzymani po antysemickim marszu w Kaliszu, podczas którego spalono treść Statutu Kaliskiego z 1264, w którym książę wielkopolski, Bolesław Pobożny nadawał przywileje dla Żydów. Wojciech O. i Marcin O. usłyszeli zarzuty wraz z trzecim mężczyzną, zostali początkowo aresztowani, ale po złożeniu odwołania, wyszli na wolność po zapłaceniu poręczenia.

Klasztor jasnogórski stanowczo odciął się od wydarzenia. - Klasztor paulinów na Jasnej Górze nie ma żadnej wiedzy o organizacji wspomnianego wydarzenia. Gdyby doszło do spotkania tego typu, byłoby ono złamaniem "Regulaminu dla organizatorów pielgrzymek" który opublikowany jest na stronach Jasnej Góry. Wykorzystanie sanktuarium do celów politycznych lub własnych interesów budzi nasz stanowczy sprzeciw. Nawoływanie do zachowań antysemickich uznajemy za publiczny grzech ciężki - informował przedstawicieli mediów ojciec Michał Legan, rzecznik prasowy Jasnej Góry.