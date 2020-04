Częstochowa: Rocha Center, galeria w alei NMP, biurowiec przy Skwerze Solidarności. Mimo epidemii powstają nowoczesne powierzchnie biurowe

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa mocno dotknął także region częstochowski. Nadzieję na lepsze jutro budzą jednak plany inwestorów, którzy w Częstochowskie chcą stworzyć nowoczesne powierzchnie biurowe. W III alei NMP ma powstać nowoczesna galeria, w planach są również m.in. Rocha Center oraz biurowiec przy Skwerze Solidarnośći.

Deweloperzy i architekci w Częstochowie wciąż pracują, pomimo kryzysu wywołanego pandemią koronowirusa. Odpowiadając na zapotrzebowanie firm na nowoczesne powierzchnie biurowe, pojawia się kilka nowych, ciekawych projektów, począwszy od zagospodarowania XIX-wiecznych budynków, a na kameralnych, nowoczesnych biurowcach w centrum miasta kończąc. – To wszystko kiedyś minie i trzeba będzie wrócić do normalnego życia, im lepiej się do tego przygotujemy, tym będzie nam łatwiej – uważa jeden z częstochowskich deweloperów. Galeria w sercu miasta Główną arterią Częstochowy są Aleje czyli półtorakilometrowa, szeroka Aleja Najświętszej Maryi Panny. Powstała na początku XIX wieku, łącząc dwie miejscowości Częstochowę i Nową Częstochowę. Od połowy XIX wieku właśnie tutaj powstawały reprezentacyjne gmachy przeznaczone dla instytucji publicznych i rezydencje miejscowych fabrykantów, których fasady zdobione są wykuszami, balkonami i innymi detalami architektonicznymi. Dziś Aleja Najświętszej Maryi Panny łączy częstochowskie Stare Miasto, Śródmieście i dzielnicę Podjasnogórską. Wygodny, zrewitalizowany spacerowy bulwar dzieli dwupasmową jezdnię.

W samym centrum miasta, nieopodal ratusza, obok zabytkowej „Popówki”, pod nr 49 powstaje właśnie nowoczesna galeria z powierzchniami biurowymi do wy-najęcia. Wcześniej stał tutaj niszczejący budynek, wyłączony z użytku w 2011 roku. W sąsiedztwie powstającej inwestycji znajdują się liczne lokale gastronomiczne z letnimi ogródkami oraz biura nieruchomości i kancelarie adwokackie. Parter budynku przeznaczono na handel i usługi, ale na dwóch kolejnych kondygnacjach – I o powierzchni 1821,75 m² oraz II o powierzchni 1696 m² - można ulokować biura lub usługi dla biznesu. Ze względu na lokalizację w ścisłym centrum i konieczność zbilansowania miejsc parkingowych, dodatkowym atutem nieruchomości jest powstający właśnie parking podziemny. Inwestycja będzie gotowa do użytku w październiku tego roku.

Rocha Center Nowa inwestycja biurowa powstanie wkrótce przy budowanym właśnie gmachu Sądu Rejonowego w Częstochowie, który ma zostać zakończony w 2022 roku.

W bezpośrednim sąsiedztwie nowej siedziby sądu przy św. Rocha 80/90, projektowany jest właśnie nowoczesny, sześciokondygnacyjny obiekt usługowo-biurowy o łącznej powierzchni minimum 2400 m², w systemie open space czyli przestrzeni otwartej, którą najemca będzie mógł jednak aranżować w dowolny sposób. Usytuowanie budynku na działce ma również zapewnić optymalne wykorzystanie energii słonecznej i naturalnego światła. Dodatkowym atutem budynku, zwłaszcza w kontekście sąsiedztwa sądu, jest własny parking naziemny i podziemny oraz lokalizacja przy jednej z głównych dróg prowadzących do ścisłego centrum Częstochowy. Prace budowlane mają rozpocząć się w drugiej połowie tego roku. Świetność czasów kongresówki „Częstochowianka” to najokazalszy i jeden z najważniejszych obiektów, który jest świadectwem przemysłowego dziedzictwa Częstochowy, będącej kiedyś potęgą włókienniczą. Od 2018 roku budynek jest termomodernizowany, wzmacniane są elementy konstrukcyjne, montowane instalacje wewnętrzne oraz nowoczesne windy. Forma budynku to typowa architektura przemysłowa XIX wieku, z oryginalnymi zdobieniami ceglanymi i dominantami w postaci narożnych wieżyczek. Ocieplenie zostało wykonane od wewnątrz, zaś okazała elewacja jest pieczołowicie restaurowana z poszanowaniem każdego ceglanego detalu. Wymieniono i odtworzono również stolarkę okienną i drzwiową w budynku, z zachowaniem charakteru i szprosów historycznych okien.

Obiekt jest obecnie projektowany jako budynek biurowy z częścią handlowo-usługową, z pięcioma kondygnacjami naziemnymi. Dodatkowo dla najemców będzie dostępny hol z recepcją, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty. Powierzchnia do wynajęcia na parterze to 2635,1 m², a każde z pięter to 2965,1 m² powierzchni do dowolnej aranżacji wykonanej na potrzeby najemcy.

Inwestycja zlokalizowana jest blisko centrum Częstochowy przy ul. Rejtana 33, tuż przy drodze krajowej DK1. Biurowiec przy Skwerze Solidarności W samym centrum Częstochowy, na Skwerze Solidarności, w bliskim sąsiedztwie fontanny znanej wszystkim mieszkańcom jako Pani Kowalska, deweloper planuje budowę dość nietypowego obiektu biurowego – nietypowego ze względu na małą powierzchnię działki, na której się znajduje oraz powierzchnię biurową, jaka powstanie. Na zielonym skwerze ma powstać czterokondygnacyjny obiekt, ze szklaną reprezentacyjną windą w narożu budynku. Na poziomie – 1 zaprojektowano zaplecze socjalne, kotłownię, magazyn i archiwum. Poziom 0 to wejście z salą obsługi klienta, a poziomy 1 i 2 to powierzchnia biurowa w wysokim standardzie. Całkowita powierzchnia budynku to 351 m², optymalne do wykorzystania przez jednego lub więcej najemców. Czas trwania budowy to maksymalnie rok.

Biurowiec przy Skwerze Solidarności jest kolejnym - po budynku o roboczej nazwie „Rocha Center”, w sąsiedztwie nowego Sądu - projektem Grupy Verso z Częstochowy. To architekci dostrzeżeni już niejednokrotnie w kraju i na świecie, laureaci licznych nagród (m.in. Fasada Roku 2018, Architektura Roku Województwa Śląskiego w 2019). Gdy The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies wraz z The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design, przyznało nagrody "40 under 40" - dla czterdziestu wschodzących gwiazd europejskiej architektury i wzornictwa przed czterdziestką - to znalazł się wśród nich Jakub Cieślik, jeden z członków Grupy Verso. Jakub Cieślik jest również jednym z nominowanych w projekcie „Twarze przyszłości”. Architektów grupy charakteryzuje świadomość ekologiczna i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii.

