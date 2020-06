Częstochowa: Rada Miasta apeluje o utworzenie w mieście laboratorium badającego próbki pod kątem obecności koronawirusa

W stanowisku w sprawie utworzenia w Częstochowie laboratorium wykonującego badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2, przyjętym na sesji 8 czerwca, czytamy:

Rada Miasta Częstochowy pragnie wyrazić swoje niezadowolenie w związku z brakiem odpowiedniego laboratorium w Częstochowie, które mogłoby wykonywać badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.

Od początku ogłoszonej pandemii Miasto Częstochowa zgłasza zapotrzebowanie na powyższe laboratorium, które pozwoliłoby uszczelnić system wykrywania wirusa, jak i przyspieszyło badanie pobranych już próbek.

Obecnie na terenie województwa śląskiego, gdzie mamy najpoważniejszą sytuację epidemiczną w Polsce, funkcjonuje 14 laboratoriów – niestety wszystkie poza północną częścią subregionu województwa.

Pomimo tego, że sytuacja epidemiczna w Częstochowie jest stabilna, to wymaga odpowiedniej kontroli i zabezpieczenia. Szczyt zagrożenia wirusem nie minął, dlatego potrzebne jest laboratorium, które bez zbędnych opóźnień będzie mogło przebadać próbki osób, które mogły ulec zakażeniu.

Rada Miasta Częstochowy apeluje o bardziej powszechny i równy dostęp do testów dla mieszkańców Częstochowy i regionu poprzez utworzenie specjalnego laboratorium wykonującego badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym mieście.

Warto przypomnieć, że w sprawie laboratorium kilkukrotnie do Ministerstwa Zdrowia występował już Prezydent Miasta. Wniosek był kierowany także do podległego władzom marszałkowskim Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce, gdzie - po spełnieniu stosownych warunków lokalowych i sprzętowych – byłoby możliwe utworzenie laboratorium. Po ostatnich konsultacjach prowadzonych m.in. przez Wojewodę Śląskiego, pojawiła się na to bardziej realna szansa, w perspektywie najbliższych miesięcy.