Częstochowa: Proces seryjnego gwałciciela prostytutek na finiszu. Zdaniem śledczych, 32-latek zamordował jedną z kobiet

Proces w sprawie Konrada J. ze względu na charakter sprawy jest niejawny. Jak udało się nam dowiedzieć, zbliża się on do zakończenia. Kolejna rozprawa odbyła się w tym tygodniu, a na 11 lutego zaplanowano posiedzenie, podczas którego ma dojść do mów końcowych oraz być może do wydania wyroku.

31-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego Konrad J. jest oskarżony o liczne gwałty na kobietach świadczących usługi seksualne, a także o zabójstwo obywatelki Bułgarii. Mężczyzna porywał kobiety, wiązał je gwałcił i okradał. Jedna z jego ofiar w nieustalony sposób została zamordowana.

Jak ustaliła prokuratura, 29 grudnia 2017 roku mieszkaniec województwa mazowieckiego Konrad J. wyjechał z domu samochodem dostawczym i udał się w kierunku Częstochowy, chcąc skorzystać z usług seksualnych kobiet, świadczących takie usługi przy drodze DK-1. W okolicach miejscowości Wikłów k. Częstochowy usługi seksualne oferowała 26-letnia obywatelka Bułgarii.