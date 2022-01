Częstochowa. Powstaje nowa estakada na Rakowie. Widać pierwsze elementy konstrukcji. Zobacz ZDJĘCIA

Powstaną trzy estakady

Poza tym w czasie inwestycji powstanie m.in. 6 nowych kładek dla pieszych, trzy ronda, a kompleksową modernizację przejdzie 5,5 km trasy z nową infrastrukturą dla kierowców, pieszych i rowerzystów.

Koszt kontraktu z dofinansowaniem z projektu unijnego to 179 mln zł. Do tej kwoty dojdzie, jak zawsze przy tego typu dużych zadaniach, koszt robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie planowania inwestycji. Planowany termin zakończenia wszystkich prac od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej to druga połowa 2023r.