Częstochowa: Polontex przekazał 10 tysięcy maseczek ochronnych ratownikom, strażakom i policjantom

Firma Polontex S.A., choć znana jest przede wszystkim z produkcji firanek i tkanin od kilku tygodniu produkuje maseczki ochronne. Z linii produkcyjnej, na której pracuje ponad 40 szwaczek codziennie schodzi kilkanaście tysięcy sztuk maseczek. Tylko w ciągu ostatnich trzech tygodni wyprodukowano ich ponad 300 tysięcy.

To był impuls. Potrzeba sprowokowała działanie. W mgnieniu oka powstał prototyp, maseczka została poddana badaniom i otrzymała niezbędny certyfikat, szwalnia została przekwalifikowana pod potrzeby najpilniejszego w tej chwili zadania. Firma robi wszystko by realizować na bieżąco zlecenia. Jednocześnie angażuje się charytatywnie i pokazuje, że rozumie potrzebę chwili, że to czas, gdy należy sobie pomagać. Dlatego przekazuje maseczki ochronne - w sumie 10 tys. sztuk na rzecz częstochowskiego pogotowia, straży pożarnej i policji.

Marian Nowak, dyrektor częstochowskiego pogotowia, odbierając maseczki podkreślał, że takie gesty są ważne, a otrzymany prezent niezwykle potrzebny. - Jesteśmy na pierwszej linii walki z koronawirusem, nasze potrzeby są ogromne, często więc słyszymy pytanie: jak można nam pomóc? - kierowane do nas zarówno przez władze samorządowe, jak i różnego typu

organizacje czy zakłady pracy – chętnie przyjmujemy każde wsparcie i

bardzo, za każdy dar jesteśmy wdzięczni, bo w tej trudnej sytuacji tego

typu prezenty są nam po prostu potrzebne.