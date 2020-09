Częstochowa: Policja zatrzymała 56-latka, który okradł dwie nastolatki. Mężczyzna jest recydywistą

Mężczyzna, który w piątkowe popołudnie okradł 12-latkę usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. W sobotę w podobny sposób okradł 16-letnią dziewczynę. Decyzją sądu trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące. W związku z tym, że kradzieży dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 4 września 2020 roku na osiedlu Tysiąclecie. W jednym z lokali gastronomicznych przebywało kilka małoletnich osób. Przy stoliku obok usiadł mężczyzna, który bacznie się im przyglądał. Po chwili mężczyzna ten pospiesznie próbował opuścić lokal. Wtedy z jego plecaka wypadła torebka, należąca do jednej z małoletnich osób. Gdy złodziej zorientował się co się stało, zaczął uciekać ze skradzionym łupem w stronę centrum miasta. Właścicielka torebki, 12-letnia dziewczyna ruszyła za nim, jednak zatrzymało ją czerwone światło przed przejściem dla pieszych. Wtedy z pomocą ruszyli przypadkowi świadkowie, przejeżdżający przez skrzyżowanie. Jeden z kierowców dogonił przestępcę w alejach i przytrzymywał go do przyjazdu policjantów.