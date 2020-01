Częstochowa: Policja w jednym z mieszkań znalazła kilkaset porcji narkotyków. Zatrzymano sześciu mężczyzn w wieku od 19 do 34 lat

27-latek usłyszał zarzut udzielenia środka odurzającego oraz posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków.

- Wykonane przez policjantów testy wykazały, że zabezpieczone substancje to metaamfetamina, amfetamina, marihuana oraz ecstasy. Zatrzymali na miejscu 6 młodych mieszkańców Częstochowy w wieku od 19 do 34 lat, z których każdy posiadał przy sobie narkotyki. Najwięcej ujawnili przy 27-letnim właścicielu mieszkania, bo ponad 400 g amfetaminy i prawie 300 g marihuany. Kryminalni zabezpieczyli również tabletki ecstasy i wagę elektroniczną do odmierzania "działek" dilerskich - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Decyzją sądu trafił on na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia. Pozostałym mężczyznom grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych.