Częstochowa: Policja ścigała pirata drogowego, który jechał kia bez przedniej opony. 32-latek był prawdopodobnie pod wpływem narkotyków

- Kia w wyniku kolizji z radiowozem zatrzymała się, a kierowca kontynuował ucieczkę pieszo. Gdy mundurowi dogonili uciekiniera okazało się, że nie miał on przy sobie żadnych dokumentów. Podał się za 25-letniego mieszkańca Świdnika. Policjanci nie dali się jednak zwieść. Doprowadzili mężczyznę do jednostki, gdzie szybko ustalili, że nie był tym, za kogo się podawał - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Kierowca jechał slalomem bez przedniej opony. Na widok radiowozu policyjnego podjął ucieczkę, stwarzając jeszcze większe zagrożenie bezpieczeństwa na drodze. Mijane pojazdy musiały gwałtownie hamować lub zjeżdżały na chodnik, by uniknąć zderzenia. Policjanci zmuszeni byli wykorzystać policyjny pojazd, by zatrzymać kierowcę.

32-latek z Częstochowy celowo wprowadził w błąd mundurowych, gdyż był poszukiwany. Myślał, że w ten sposób uniknie kary 149 dni pozbawienia wolności. Nie posiadał również uprawnień do kierowania, a jego zachowanie wskazywało, że mógł znajdować się pod wpływem substancji psychoaktywnych. Okazało się też, że w takim stanie jechał z Mykanowa, gdzie po drodze spowodował 2 kolizje.

Częstochowianin odpowie nie tylko za szereg wykroczeń drogowych, jakich się dopuścił, ale również za to, że nie zatrzymał się do kontroli i złamał zakaz przemieszczania się bez ważnego celu. Jeżeli wyniki badań potwierdzą, że prowadził pod wpływem narkotyków, odpowie także za to przestępstwo. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.