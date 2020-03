Częstochowa: Policja przygotowała specjalną grę planszową dla dzieci na czas kwarantanny. Zaprojektował ją sierż. sztab. Kamil Sowiński,

Policjanci z wydziału prewencji nie tylko każdego dnia pomagają służbom sanitarnym w walce z pandemią koronawirusa, ale także cały czas starają się wspierać najmłodszych. Zdając sobie sprawę, że tak długi okres przebywania w domu jest dla nich bardzo trudny, stróże prawa wpadli na pomysł stworzenia gry planszowej dedykowanej najmłodszym, dzięki której będą oni mogli spędzić miło czas w rodzinnym gronie i poszerzyć wiedzę na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

- Sierż. sztab. Kamil Sowiński, na co dzień profilaktyk częstochowskiej komendy zaprojektował i stworzył grę o nazwie „Policyjny pościg”. Można ją pobrać z naszej strony internetowej, wydrukować i grać z najbliższymi. Jej zasady załączone są w regulaminie - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Dodatkowo gra udostępniona jest w dwóch wersjach: kolorowej i czarno białej, co umożliwia przyszłym graczom pokolorowanie jej na swój własny sposób. Do gry załączono również specjalnie przygotowaną kostkę oraz pionki, które również po wydrukowaniu można wykorzystać do gry. Jedną z najważniejszych zasad gry jest to, że można tworzyć w niej własne pytania i zadania, co sprawia, że przez cały czas będzie ona interesująca.