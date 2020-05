Częstochowa: Policja eskortowała do szpitala ranną kobietę, która straciła opuszki dwóch palców

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego mierzyli prędkość, z jaką poruszają się pojazdy po ul. Jadwigi w Częstochowie. Nagle zauważyli rozpędzone suzuki, które nie dość, że jechało z nadmierną prędkością, to jeszcze nieprawidłowo wyprzedzało inne pojazdy. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli więc mundurowi ruszyli za nim. Gdy zrównali się z pojazdem, kierowca suzuki poprosił policjantów o pomoc.

Jak się okazało, wiózł on do szpitala kobietę, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku w zakładzie pracy straciła opuszki dwóch palców. Liczyła się każda minuta, ponieważ kobieta wymagała natychmiastowej pomocy lekarskiej. Asp. Łukasz Strąk i st. sierż. Marcin Mędrek włączyli w oznakowanym radiowozie sygnały uprzywilejowania i przeprowadzili pilotaż, docierając jak najszybciej do szpitala, gdzie kobieta została przekazana pod opiekę personelu medycznego.