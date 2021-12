Częstochowa. Pobił dwóch mężczyzn i zabrał im pieniądze... i kilka worków węgla

Do zdarzenia doszło na początku grudnia w jednym z mieszkań w centrum miasta. 24-letni napastnik wszedł do mieszkania, gdzie przebywał 63-latek i jego 70-letni znajomy i zażądał od nich pieniędzy. Gdy spotkał się z odmową, najpierw zaatakował 70-latka, uderzając go kilka razy w głowę, a później wyciągnął mu z kieszeni pieniądze. Następnie podszedł do 63-letniego właściciela mieszkania i również przy użyciu siły próbował wymusić od niego gotówkę.

W związku z tym, że 63-latek nie posiadał przy sobie pieniędzy, agresor zabrał mu kilka worków węgla. Wychodząc groził, że pozbawi ich życia jeśli zawiadomią organy ścigania. Wystraszeni nie zgłosili wtedy zdarzenia na Policję. Dopiero po kilkunastu dniach dyżurny Komisariatu IV Policji w Częstochowie otrzymał zgłoszenie od osoby postronnej o całym zajściu.

24-latek był już karany za podobne przestępstwa, dlatego na wniosek prokuratora sąd zdecydował, że kolejne 3 miesiące spędzi teraz w areszcie. Grozi mu nawet 15 lat więzienia.