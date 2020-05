Częstochowa: Pijany kierowca bmw spowodował groźny wypadek na ulicy Warszawskiej. Ranna została pasażerka samochodu

W okresie od piątku do niedzieli na drogach miasta i powiatu doszło do 25 kolizji i 1 wypadku drogowego, w którym jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło w niedzielę przed godziną 7.00 na ul. Warszawskiej w Częstochowie.

- Kierujący BMW - 29-latek z powiatu częstochowskiego nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w budynek mieszkalny. Samochodem podróżowały 4 osoby. Jedna z nich - 28-letnia pasażerka z obrażeniami twarzoczaszki trafiła do szpitala. Okazało się, że kierowca był pijany. Miał prawie 2 promile w wydychanym powietrzu. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają kryminalni z częstochowskiej komendy - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Częstochowska drogówka dokonała również 250 kontroli pojazdów, ujawniając 6 nietrzeźwych kierowców. Mniejszy ruch na drogach w tych dniach niestety sprzyjał też piratom drogowym. Mundurowi w białych czapkach zatrzymali uprawnienia do kierowania aż 17 kierującym, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

W pierwszy weekend maja częstochowscy policjanci interweniowali względem 168 osób, które naruszyły obowiązek zakrywania nosa i ust. 165 z nich zostało pouczonych, a 3 ukarano mandatami karnymi. Mundurowi pouczyli również 43 osoby w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących poruszania się i 13 osób, które gromadziły się wbrew obowiązującym przepisom.