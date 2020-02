Częstochowa: Pierwszy nowy tramwaj dla MPK praktycznie gotowy [ZDJĘCIA] Wiemy, kiedy przyjedzie na testy do Częstochowy

- Produkowane dla Częstochowy Twisty to kolejna generacja tych tramwajów, wprowadzone zmiany zapewnią pasażerom komfortową i bezpieczną podróż, a motorniczym jeszcze lepsze warunki pracy w ergonomicznej, funkcjonalnej przeprojektowanej kabinie. Mieszkańcy Częstochowy będą mogli zobaczyć nowy tramwaj w marcu, bo wtedy rozpoczną się jazdy testowe – zapewnia Marcin Grzyb, dyrektor Sprzedaży Rynku Tramwajowego Pesa Bydgoszcz SA.

Po kilku miesiącach zwłoki, wynikających z perturbacji z innymi zamówieniami, z którymi musiał uporać się wykonawca, proces produkcyjny przebiega bez problemów, a roboty przyspieszają. Według deklaracji firmy PESA pierwszy tramwaj typu Twist 2.0 wyjedzie na testy w Częstochowie do końca marca. Komplet zamówienia w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” zaś ma dotrzeć na zajezdnię MPK w przeciągu kilku kolejnych miesięcy 2020 roku.

Produkcja i dostawa kolejnych nowych tramwajów dla Częstochowy (koszt ok. 90 mln zł) to jeden z dwóch elementów największego w historii MPK projektu tramwajowego. Drugą częścią tego gigantycznego przedsięwzięcia jest budowa nowej linii w starym śladzie między Rakowem a Północą (koszt ok. 114 mln zł). Proces produkcyjny nowych tramwajów dla Częstochowy trwa.

Na zdjęciach przywiezionych z bydgoskiej PESY widać wygląd nowych, częstochowskich tramwajów, które powstają na linii produkcyjnej. Ponadto przypominamy, że tramwaje wersji Twist drugiej generacji będą jednymi z najnowocześniejszych w Europie z szeroką paletą udogodnień jezdnych, jak i pełną klimatyzacją, monitoringiem, cyfrową informacją dla pasażerów, biletomatami itp.

_ - Tegoroczna dostawa 10 nowych składów tramwajowych w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie" pozwoli nam na największą od dekad modernizację taboru tramwajowego. W połączeniu z siedmioma Twistami, które jeżdżą już od kilku lat po naszym mieście, nowoczesne tramwaje będą stanowiły zdecydowaną większość składów obsługujących linie tramwajowe w Częstochowie. Wierzymy, że pod względem technicznym i funkcjonalnym będą to pojazdy światowej klasy. Dzięki nim oraz przebudowie linii tramwajowej powinniśmy już niedługo poruszać się tramwajem po Częstochowie zdecydowanie bardziej komfortowo, szybciej i bezpieczniej _– zapowiada prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.