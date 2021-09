Częstochowa: Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę - ZDJĘCIĄ. Piotr Duda o handlu w niedziel: "Pracodawcy, koniec zabawy w paczkomaty!"

39. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Już po raz 39. na Jasnej Górze odbywa się Pielgrzymka Ludzi Pracy. Główne uroczystości zaplanowano na godz. 11, kiedy na błoniach odbyła się msza święta celebrowana przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Przed mszą świętą tradycyjnie głos zabrał przewodniczący Solidarności, Piotr Duda.

- Dziękuję Wam za obecność, za świadectwo, które po raz 39. dajemy tutaj u stóp Jasnogórskiej Pani, Przyjeżdżając na pielgrzymkę ludzi ciężkiej pracy po to, aby podziękować przed jej tronem za cały rok, za to, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać w zdrowiu. Nie wszyscy mogą być dzisiaj z nami, bo część z naszych członków Solidarności, a także pracowników w ciągu tego roku odeszło do pana. Trzeba tutaj wspomnieć o przewodniczącym regionu małopolskiego, Wojciecha Grzeszka – mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, dodając, że każdy z uczestników pielgrzymki ma swoje intencje, a wszyscy modlą się o to, aby najbliższy rok był lepszy.