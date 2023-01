Częstochowa. Piękne zwierzęta i miasta wypalane w drewnie. Robi je częstochowianka!

Częstochowianka od lat wyraża siebie poprzez sztukę. Jest samoukiem. Nie odebrała plastycznego wykształcenia, ale od dzieciństwa interesowała ją twórczość artystyczna. W szkole chętnie brała udział w konkursach plastycznych, później próbowała przeróżnych form artystycznego wyrazu.

- Zawsze uwielbiałam rysować, coś tworzyć: kijem w piasku, ołówkiem na kartce. Zawsze było to we mnie. Poszukiwałam różnych środków wyrazu, a w pirografii, czyli w wypalaniu w drewnie, znalazłam to, przy czym chcę zostać. Czuję, że to jest to. Bardzo lubię skupiać się na szczegółach, a w pirografii jest to możliwe. Jak twierdzi mój przyjaciel, malarz Łukasz Kolman, który mnie trochę uczył plastyki, pirografia to zegarmistrzowska robota i ja właśnie takie formy lubię, w takich czuję się najlepiej – mówi Kamila.