Częstochowa: Parki podjasnogórskie już otwarte, ale nie ma w nich tłumów. Mieszkańcy odpowiedzialnie zakładają maski

Parki podjasnogórskie zostały dzisiaj znów otwarte (20 kwietnia). Wcześniej z powodu epidemii koronawirusa rząd zamknął parki i lasy.

Parki 3 Maja i Staszica odwiedziliśmy pomiędzy godz. 14 a 15. Można było w nich spotkać spacerujących częstochowian, ale nie było ich wielu. W parku najwięcej było seniorów i rodzin z dziećmi. Co warte podkreślenia, niemal wszyscy mieli założone maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niewiele osób spaceruje również mimo pięknej pogody w III alei NMP. Także aleja Sienkiewicza jest niemal pusta. Ruch jest niewielki, mimo że większa liczna wiernych może odwiedzić Jasną Górę.

Od 20 kwietnia 2020 roku, jednorazowo, do bazyliki wejść będzie mogło 60 osób, do Kaplicy Matki Bożej 45, a do Kaplicy Pokuty 16.