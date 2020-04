Częstochowa: Pacjentka z podejrzeniem koronawirusa wyszła ze szpitala, żeby zapalić. Teraz grozi jej surowa kara finansowa

W środę, 15 kwietnia 2020 roku w godzinach popołudniowych z oddziału na Zawodziu samowolnie oddaliła się kobieta, która kilka godzin wcześniej zgłosiła się z objawami wskazującymi na zakażenie koronawirusem i od której został pobrany materiał do badań na obecność COVID-19.

Na miejsce zdarzenia natychmiast pojechał patrol z czwórki. Policjanci ustalili rysopis i rozpoczęli poszukiwania. „Uzbrojeni” w środki ochrony osobistej mundurowi po krótkiej chwili napotkali 44-latkę spacerującą przy ul. Ogrodowej.

- Kobieta oświadczyła, że „zachciało jej się palić papierosy” i postanowiła udać się do swojego miejsca przebywania. Kobieta nie pamiętała też drogi, którą przebyła, co znacznie utrudniło mundurowym przeanalizowanie, które miejsca odwiedziła i z kim miała kontakt. Została z powrotem przetransportowana przez załogę pogotowia do szpitala - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Otrzymane w dniu dzisiejszym wyniki badań na szczęście nie potwierdziły zakażenia wirusem u kobiety. Wobec “uciekinierki” prowadzone jest postępowanie pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mogą jej grozić nawet 3 lata pozbawienia wolności. Materiały zostaną również wysłane do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może nałożyć na 44-letnia kobietę karę grzywny nawet do 30 tys. zł.