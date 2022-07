Częstochowa: odsłonięto ławeczkę Piotra Machalicy. Z tej okazji Aleje były pełne gwiazd!

Piotr Machalica, znakomity aktor i wieloletni dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza został uhonorowany w Częstochowie, w mieście, w którym związał znaczną część swojego artystycznego, ale i prywatnego życia, w mieście, w którym pozostawił wielu swoich przyjaciół. Piotr Machalica był w Częstochowie ceniony i lubiany, symboliczna ławeczka i festiwal poświęcony jego pamięci to skromna forma podziękowania za to co zrobił dla częstochowskiej kultury.

W piątek (1 lipca) uroczyście odsłonięto ławeczkę, która stanęła obok słynnej fontanny Dziewczynka z Gołębiami w III alei NMP. W piątek wystartował również I Festiwal im. Piotra Machalicy, na inaugurację odbyło się uroczyste odsłonięcie ławeczki cenionego w całym kraju i nieodżałowanego aktora, który ostatnie lata życia związał z Częstochową.

Ławeczka Piotra Machalicy stanęła w III alei NMP

Ławeczka stoi w III alei NMP, na wysokości Miejskiej Galerii Sztuki niedaleko od fontanny „Dziewczynka z gołębiami”. Pomysł stworzenia takiego elementu małej architektury wyszedł od Małgorzaty Iżyńskiej, a autorem projektu rzeźby aktora jest Zbigniew Stanuch. Odsłonięcia ławeczki Piotra Machalicy dokonał 1 lipca jego przyjaciel, znany malarz, pisarz i pieśniarz Jan Wołek, w towarzystwie Aleksandry Sosnowskiej-Machalicy - żony aktora (na zdjęciu obok). Wcześniej, w krótkim osobistym wstępie przywołał postać swojego przyjacielu, wspominając m.in. "stacjonarne" wycieczki rowerowe z Piotrem Machalicą.

Miałbym do Was ogromną prośbę - powiedział na koniec Jan Wołek. - Ilekroć będziecie przechodzili częstochowskimi Alejami, to nadłóżcie 100 czy 200 metrów po to, żeby się przysiąść do Piotrusia, tak jak on, przez całe swoje twórcze życie, przysiadał się do was. Bo na tym polega praca aktora: na przysiadaniu się do ludzi. Siądźcie więc proszę koło niego, pomilczcie, powspominajcie....

W odsłonięciu ławeczki wzięli udział przyjaciele aktora