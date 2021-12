Częstochowa: Od piątku wszystkie autobusy wracają do kursowania przez aleję NMP Bartłomiej Romanek

Od piątku 10 grudnia wszystkie autobusy wrócą do kursowania przez Plac Daszyńskiego i I aleją NMP. Dotychczas autobusy kursowały przez Katedralną, Garibaldiego i Wilsona, co było konieczne, bo takie były założenia rewitalizacji alei NMP. Teraz skończył się tzw. okres trwałości projektu i można wrócić do kursów autobusów przez aleję NMP.