Częstochowa: Nowy samochód dla schroniska dla bezdomnych zwierząt. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami kupiło je m.in. dzięki 1 proc. ZDJĘCIA

Nowy samochód będzie wykorzystywany przez Schronisko do interwencji związanych z przewożeniem bezdomnych zwierząt, przymusowym odbiorem czworonogów oraz udzielaniem im pomocy po wypadkach. Samochód używany do tych celów dotychczas, ma już kilkanaście lat i jest użyczony częstochowskiemu oddziałowi TOZ-u w ramach prowadzenia Schroniska.

Podczas prezentacji pojazdu 7 lutego na pl. Biegańskiego władze miasta reprezentował zastępca prezydenta Częstochowy Andrzej Babczyński. Obecni byli także: naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Andrzej Szczerba, pełnomocniczka prezydenta miasta ds. ochrony zwierząt Małgorzata Iżyńska oraz przedstawiciele częstochowskiego oddziału TOZ – m.in. prezes Andrzej Stolarczyk i wieloletnia kierowniczka placówki przy ul. Gilowej, inspektorka TOZ Małgorzata Tomżyńska.

Przedstawiciele samorządu Częstochowy dziękowali wszystkim tym, którzy poprzez odpisy 1 proc. podatku wspierają lokalny oddział TOZ-u, a przez to i prowadzone przez nie Schronisko przy ul. Gilowej. Pełnomocniczka prezydenta ds. ochrony zwierząt zwracała też uwagę na ciągle rosnącą świadomość mieszkanek i mieszkańców miasta co do potrzeby finansowego wspierania potrzebujących czworonogów, co widać nie tylko w płynących do organizacji prozwierzęcych środkach z ,,1 proc.”, ale i w pomysłach zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.