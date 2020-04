Częstochowa. Nowe zasady korzystania z kościołów. Ile osób może przebywać w świątyniach?

Zgodnie z przepisami maksymalna ilość osób uczestnicząca we mszy będzie uzależniona od powierzchni danego kościoła. Jak ogłosił premier Morawiecki, będzie to jeden wierny na każde 15 metrów kwadratowych powierzchni. Kapłani nie będą w to wliczani.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie jak przepis będzie egzekwowany. Czy do powierzchni kościoła zostanie wliczona cała jego przestrzeń (z prezbiterium, ołtarzem i zakrystią), czy może tylko przestrzeń dla wiernych? Nie wiadomo też, kto będzie przeliczał wielkość powierzchni na liczbę wiernych. Czy zrobi to sam ksiądz, czy też może wyśle dane o powierzchni kościoła do sanepidu, a ten odeśle mu stosowne wytyczne?

Niektóre częstochowskie parafie poinformowały już, ile osób będzie mogło uczestniczyć w nabożeństwach od 20 kwietnia. Dla przykładu w Parafii Św. Jakuba Apostoła w Częstochowie liczba uczestników nabożeństw w tutejszym kościele może wynosić maksymalnie 25 osób z zachowaniem bezpiecznej odległości między osobami ok. 2m. Z kolei liczba uczestników adoracji w dolnej kaplicy może wynosić maksymalnie 5 osób z zachowaniem bezpiecznej odległości między osobami ok. 2m.

- Zapraszamy wszystkich, którzy w minionych trudnych dniach byli pozbawieni uczestnictwa w Eucharystii (dziękujemy za słowa duchowego wsparcia i łączności z parafią przekazywane telefonicznie czy mailowo) do stopniowego ostrożnego powrotu do naszej świątyni na nabożeństwa, respektując powyższe zarządzenia. Przypominamy, że również w sobotę o 18.30 sprawujemy Mszę Świętą niedzielną z homilią - informuje Parafia Św. Jakuba Apostoła w Częstochowie.