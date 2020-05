Częstochowa: MPK poinformowało o nowych limitach pasażerów w miejskich autobusach i tramwajach. "Twist" może zabrać nawet 60 osób

Zgodnie z rządowymi wytycznymi, 18 maja więcej osób jednocześnie może korzystać z przejazdu autobusami i tramwajami w Częstochowie.

Ile osób może wejść do miejskich pojazdów zgodnie z nowymi wytycznymi? Wyliczenia służb rządowych wskazują, że: tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.