Częstochowa: MPK chce wynająć autobusy elektryczne. Oferta jedynej firmy, która przystąpiła do przetargu, jest jednak wysoka

Wynajęcie autobusów elektrycznych jest konieczne ze względu na problemy z hybrydami. Ze względów bezpieczeństwa pojazdy musiały zostać wycofane z tras.

MPK otrzymało na zakup autobusów hybrydowych o napędzie gazowo-elektrycznym 66 milionów zł dotacji z programu Gazela. Częstochowa nie może jednak wykazać tzw. efektu ekologicznego, bo autobusy nie jeżdżą, a to w konsekwencji może prowadzić do konieczności oddania całej dotacji Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Hybrydy szwankowały i były wycofywane z tras. Pomoc techniczna przewidziana w gwarancji jednak szybko się skończyła, bo firma Solbus ogłosiła upadłość. MPK udało się odzyskać co prawda część kar umownych z gwarancji bankowych, ale zostały one wykorzystane na zakup części do pojazdów. W trasy codziennie wyruszało góra 22-25 pojazdów, zamiast wszystkich 40. Na dodatek w autobusach dochodziło do pożarków. 28 kwietnia 2017 roku na ulicy Legionów jedna z hybryd spłonęła doszczętnie, a MPK po tym wydarzeniu wycofało pojazdy z ruchu aż do czasu wyjaśnienia przyczyn pożaru. Od tego czasu minęło ponad półtora roku, a MPK sporządziło nawet wspólnie z gronem fachowców, specjalny raport, hybrydy nie wróciły do kursowania