Częstochowa: Modernizacja stadionu Rakowa Częstochowa coraz bliżej. Oferty złożone przez wykonawców leżą w możliwościach finansowych miasta!

W Urzędzie Miasta w Częstochowie otwarto 28 lutego 2020 roku oferty firm, które są zainteresowane modernizacją stadionu Rakowa Częstochowa. Publicznemu otwarciu ofert towarzyszyło duże zainteresowanie. Niewielki pokój szczelnie wypełnił się dziennikarzami i przedstawicielami klubu. Co najważniejsze najniższa ze złożonych ofert mieści się w środkach planowanych przez miasto na tę inwestycję. Kolejne dwie są niewiele wyższe, tylko ostatnia dwukrotnie przekracza możliwości finansowe miasta.

Miasto w porozumieniu z Rakowem Częstochowa przygotowały koncepcję modernizacji stadionu, która opiewa na 17,5 miliona zł - 7,5 miliona zł przeznaczy na ten cel magistrat, a 10 milionów zł ma pochodzić z dofinansowania ze strony Ministerstwa Sportu. W piątek, 28 lutego, odbyło się publiczne otwarcie ofert na zadanie "Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ulicy Bolesława Limanowskiego 83". Najniższą ofertę przedstawiła firma InterHall z Katowic, która chce wykonać inwestycję za 17 490 000,01 zł. Termin dostosowania stadionu do rozgrywek wynosi w przypadku tej oferty 8 miesięcy, a gwarancja 49 miesięcy. Nieco droższą ofertę przedstawiło konsorcjum firm Stadion Pro i Granit-Tec, które zaproponowało kwotę 18,480 miliona zł, ale za to daje 5 miesięcy na dopuszczenie stadionu do gry i 72 miesiące gwarancji. Także częstochowska Przemysłówka chce wykonać niezbędne prace do dopuszczenia stadionu do gry w 5 miesięcy i daje 6 lat gwarancji, ale proponuje kwotę wyższą - 19 952 361,52 zł.

Najwyższą ofertę złożył KOBNEXT. Wynosi ona 37 074 120,03 zł. Firma ta daje również najkrótszą gwarancję - 48 miesięcy, a najważniejsze prace chce wykonać w 8 miesięcy. - Cieszy fakt, że wpłynęły cztery oferty, a trzy z nich to oferty poniżej 20 milionów zł, a jedna jest niższa od środków zagwarantowanych przez miasto i ministerstwo - mówi Wojciech Cygan, prezes Rakowa Częstochowa. - Myślę, że jest to sygnał, iż ciężka praca popłaca. My cały czas wierzyliśmy, że po obcięciu projektu do postaw licencyjnych PZPN-u uda się pozyskać oferentów, którzy będą zainteresowani takim zakresem robót. - O terminie zakończenia prac na pewno będziemy rozmawiać z wyłonionym wykonawcą, na pewno będziemy próbowali skrócić termin prac. Nas interesuje, żeby te prace się rozpoczęły. Jeśli one się rozpoczną, to jestem dobrej myśli jeśli chodzi o proces licencyjny PZPN - dodaje prezes Cygan.

- Komisja natychmiast przystępuje do pracy, do badania ofert. Będziemy wzywać oferentów do uzupełnienia dokumentacji. Oprócz ceny są dwa dodatkowe kryteria. Cena to 90 procent, pozostałe dwa to czas doprowadzenia stadionu do takiego stanu, aby można było na nim rozgrywać mecze, a trzeci to gwarancja - mówi Michał Konieczny, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Częstochowie. Pierwsze ważne decyzje w sprawie przetargu powinny zapaść już w przyszłym tygodniu.

