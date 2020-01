Częstochowa: Miejska Galeria Sztuki zaprasza na wystawę "-GRAFIA". Zaprezentowane są prace artystów z Polski, Słowacji i Czech [ZDJĘCIA]

"Grafia” ma swój źródłosłów w grece, w której oznaczała ,,pisanie”, ,,rysowanie”. Dziś zwykle funkcjonuje jako ostatni człon wyrazów złożonych – jak ,,ortografia” czy ,,dysgrafia” – wskazując na ich związek z pisaniem, zapisem, ilustracją, opisywaniem czegoś lub nadawaniem czemuś formy literackiej. Krąg znaczeniowy ,,grafii” jest więc bardzo szeroki – dlatego też równie szeroki jest krąg poszukiwań, doświadczeń, działań twórczych projektu. Jego uczestniczki i uczestnicy mieli możliwość zdefiniowania własnego credo, odniesienia się do pojęć najbliższych własnym inspiracjom … A w projekcie wzięli udział Joanna Banek, Tomasz Chudzik, Barbara Czapor-Zaręba, Zbyněk Janáček, Artur Jastrząb, Jolanta Jastrząb, Jacek Joostberens, Iva Krupicová, Aleksandra Lasoń, Marek Mielczarek, Olga Moravcová, Marian Oslislo, Agnieszka Półrola, Małgorzata Rozenau, Pavol Rusko, Marek Sibinský, Krystyna Szwajkowska, Marta Śliwiak, Zdzisław Wiatr, Katarzyna Winczek, Żaneta Wojtala, Witold Zaręba.

Koordynatorką projektu i kuratorką wystawy, którą obejrzymy w Sali Śląskiej MGS do 1 marca, jest prof. UJD dr Agnieszka Półrola.

- Projekt „Grafia” jest projektem statutowym, który realizowany jest w ramach działalności Wydziału Sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Zostali do niego zaproszeni goście zagraniczni, wybitni twórcy reprezentujący wspaniałe ośrodki akademickie oraz pracownicy Katedry Grafiki Uniwersytetu im. J. Długosza - mówi kurator wystawy, Agnieszka Półrola.

Czy trudno było zaprosić artystów z zagranicy?

- Jeśli chodzi o artystów z zagranicy są to wybitni twórcy z Ostrawy i Rużomberka. Są oni naszymy wieloletnimi współpracownikami. Znajomość z tymi twórcami częściej jest utrwalana poprzez wyjazdy związane z wymianą zagraniczną w ramach projektu Erasmus.

- Tytuł projektu „Grafia” jest dość abstrakcyjny. W zasadzie jest to słowo, które oznacza zarówno pisanie, jak i rysowanie, co jest istotą pracy nauczycielskiej. Wszystkie prace reprezentowane na tej wystawie są dziełami nauczycieli akademickich. To doświadczeni, wybitni twórcy. Każdy z nich zrealizował swoje dzieła profesjonalnie na najwyższym poziom. Na wystawie reprezentowana jest zarówno niezwykła różnorodność realizaji technik graficznych. Pojawiają się również realizacje rysunkowe, prace malarskie, a także instalacje.