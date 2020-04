Częstochowa: Miasto pomoże przedsiębiorcom w ramach możliwości i liczy straty, które mogą sięgnąć nawet 100 milionów zł

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP) wydał już komunikat na temat działań, jakie jednostki samorządu lokalnego województwa śląskiego mogą podjąć, aby wesprzeć przedsiębiorców borykających się z wprowadzonymi przez Rząd RP ograniczeniami w następstwie epidemii. Z drugiej strony wskazują, że w obecnej sytuacji dochody samorządów będą znacznie niższe niż te zapisane w uchwałach budżetowych. Tzw. tarcza antykryzysowa Rządu nie uwzględnia obecnie rekompensat dla samorządów, a już widoczne jest np. obniżenie należnych samorządom dochodów z PIT. Dla Częstochowy – w najbardziej optymistycznym scenariuszu – ubytki w dochodach, będące bezpośrednim lub pośrednim skutkiem epidemii, mogą sięgnąć w 2020 r. ok. 100 mln zł.

- Kryzys wywołany epidemią uderza także w samorządy – nie tylko w firmy i ich pracowników. Skutki zastoju w gospodarce przełożą się na znaczny ubytek dochodów Częstochowy, szacowany na ok. 100 mln zł. Miasto podejmuje jednak dalsze działania, aby ulżyć przedsiębiorcom - mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Częstochowie.

Samorządowcy podkreślają, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest obecnie powstrzymanie się od decyzji mogących znacząco i dodatkowo nadwyrężyć kondycję lokalnych budżetów. Mogłoby to zagrozić funkcjonowaniu miast i gmin, a także realizacji obowiązkowych zadań publicznych na rzecz mieszkańców, m.in. w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu czy usług komunalnych.

Prezydent Częstochowy wydał zarządzenie

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy wydał związane ze stanem epidemii zarządzenie w sprawie ulg dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dotyczące należności na rzecz miasta z tytułu najmu nieruchomości, dzierżawy lub użytkowania.

Na pisemny wniosek podmiotu 50% wspomnianych należności może zostać odroczona lub rozłożona na raty. Ma to dotyczyć sytuacji, gdy nastąpiło czasowe ograniczenie działalności w związku z rządowym rozporządzeniem z 31 marca, spadek przychodów minimum o połowę bądź czasowe zawieszenie działalności gospodarczej. Warunkiem udzielenia ulgi będzie brak zaległości z tytułu wyszczególnionej we wniosku należności na dzień 29 lutego tego roku. Od objętej ulgą należności nie będzie odsetek za zwłokę – za okres od dnia złożenia wniosku do dnia upływu terminu spłaty. Odroczenie terminu płatności należności objętych ulgą nie może przekroczyć 6 miesięcy. Natomiast w przypadku ratalnej spłaty należności będą mogły zostać podzielone na maksymalnie 6 rat. Spłata należności objętych ulgą rozpocznie się od lipca 2020 r.