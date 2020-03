Częstochowa: Mężczyźni obrażali w pociągu Ukrainkę, grozili jej śmiercią. Kobieta trafiła do szpitala.

Świadkiem tej sytuacji była załoga pociągu, która na miejsce wezwała policjantów. Patrol dzielnicowych z częstochowskiej „jedynki” zatrzymał sprawców, a przestraszona kobieta trafiła do szpitala, gdzie została jej udzielona pomoc medyczna w związku z silnym stresem, jakiego doznała.

Doszło do kłótni, w którą włączyli się inni podróżni - 27-letni mieszkaniec Wrocławia i 25-latek z powiatu oławskiego. Mężczyźni zaczęli ubliżać 48-latce i grozić jej śmiercią. Wobec obywatelki Ukrainy padło wiele obelżywych słów na tle jej narodowości.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w pociągu pasażerskim relacji Przemyśl - Jelenia Góra.

Mężczyźni, kierujący nienawistne słowa do obywatelki Ukrainy, usłyszeli już zarzuty. Grozi im za to kara do 5 lat więzienia. Prokurator zastosował również wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.