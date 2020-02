Częstochowa: Maciek szuka rodziny i miłości. Pomóżmy mu znaleźć dom [Uwaga! TVN]

- Od urodzenia codziennością dla Maćka są szpitale, zabiegi i ludzie w białych kitlach. To jego świat, on nie zna innego – mówi Magdalena Szymczyńska, prezes Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego dla Dzieci w Częstochowie.

- Maciek nie zna słów mama i tata. Zna tylko ciocia i wujek. Nauczyliśmy go, tak samo jak inne dzieci, żeby właśnie tak się do nas zwracał, bo ciocia to jakby ktoś z rodziny, ktoś bliższy – dodaje Krystyna Balwierz, opiekunka prawna Maćka.

- Oprócz problemów kardiologicznych, mamy też problem neurologiczny. Lewa strona ciała Maćka jest nieco słabsza od prawej. Pracujemy nad tym, by wrócić do symetrii. Patrząc na efekty pracy, wszyscy jesteśmy dobrej myśli, bo jego praca przynosi efekty – mówi Dobromir Rakowski, fizjoterapeuta.

Chłopczyk urodził się z połową serca. To był prawdopodobnie powód pozostawienia go przez mamę. Jedna z kolejnych, niezwykle trudnych operacji, spowodowała u Maciusia wylew i lewa strona jego małego ciała pracuje gorzej.

- To wszystko nie brzmi wyjątkowo zachęcająco, ale musimy być szczerzy. Bardzo chcemy, żeby znaleźli się opiekunowie, którzy dadzą Maćkowi miłość i dom, ale winni jesteśmy im prawdziwą informację. Na pewno nie jest tak, że Maciej nie rokuje, ale to rokowanie jest bardzo ostrożne – zaznacza dr n. med. Bogusław Mazurek.

Maciuś jeszcze bardzo słabo mówi. Jednak psychicznie rozwija się normalnie. - Wszyscy, którzy pracujemy z Maćkiem na co dzień, marzymy, żeby miał osobę, która go przytuli, kiedy płacze, utuli do snu i uśmiechnie do niego, kiedy obudzi się ze snu - kończy Magdalena Szymczyńska.