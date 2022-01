Częstochowa ma projekt I etapu modernizacji Promenady Czesława Niemena. Miasto liczy na środki z Polskiego Ładu

Promenada Czesława Niemena, jedna z najpopularniejszych alei spacerowych w mieście, niszczeje w zastraszającym tempie. Miasto dostrzegło problem już w 2019 roku. Wtedy przygotowano dwie koncepcje kompleksowej przebudowy i modernizacji Promenady. Ostatecznie nie wybrano żadnej z nich, a w ostatecznej wersji znalazły się najlepsze elementy z każdej z koncepcji.

Okazało się jednak, że koszt modernizacji całej Promenady to kilkadziesiąt milionów zł, a miasta nie stać od razu na poniesienie takiego wydatku, dlatego postanowiono podzielić prace na etapy - w pierwszym modernizacja ma objąć odcinek od Centrum Handlowego Promenada do ulicy Brzeźnickiej.

We wrześniu 2021 roku Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie podpisało umowę ze Studiem V13 na przygotowanie projektu przebudowy Promenady Czesława Niemena w Częstochowie pomiędzy Brzeźnicką a Kiedrzyńską. Jak poinformowano podczas briefingu prasowego projekt miał być gotowy do końca 2021 roku (udało się go praktycznie dotrzymać), a same prace mają potrwać kolejne dwa lata i to przy założeniu, że miasto będzie miało środki na tę inwestycję.