Częstochowa ma budżet na 2022 rok. Wydatki przekroczą 1,5 miliarda zł. Najwięcej środków pójdzie na remonty dróg

Rada Miasta Częstochowy przyjęła budżet miasta na 2022 r. Przewiduje on wydatki w wysokości ok. 1 mld 550 mln zł, przy dochodach ok. 1 mld 496 mln zł.

- Projektowanie budżetu na 2022 rok okazało się bardzo trudne, co wynikało między innymi ze skutków wdrażanego Polskiego Ładu, które dotychczas przez stronę rządową nie zostały w pełni oszacowane ani zrekompensowane samorządom - mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Częstochowie.

Jak informuje Urząd Miasta, na duże zmniejszenie strony dochodowej w miejskim budżecie nałożyła się galopująca inflacja, wzrost cen energii i gazu, skutki zwiększenia minimalnego wynagrodzenia, dopłata do zadań zleconych, ubytek w dochodach z tytułu PIT oraz konieczność dołożenia pieniędzy do oświaty. Według władz miasta Częstochowa straci z powodu tych czynników 259 milionów zł, a to ma spowodować wprowadzenie ograniczeń w wydatkach bieżących i niemożliwość realizacji wielu lokalnych potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli Rady Miasta, rad dzielnic oraz grup mieszkanek i mieszkańców.