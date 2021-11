Częstochowa: Lodowisko rusza w poniedziałek 15 listopada. Jakie będą obowiązywać zasady? MOSIR informuje Bartłomiej Romanek

Lodowisko w Częstochowie zostanie otwarte już 15 listopada. UM w Częstochowie

Częstochowa. Sztuczne Lodowisko przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 zostanie otwarte w poniedziałek 15 listopada. Obiekt będzie czynny codziennie w godzinach od 10 do 20. Jak co roku, będzie to doskonała okazja do spędzenia wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Sprawdźcie, jakie zasady będą obowiązywały podczas korzystania z tej atrakcji.