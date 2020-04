Częstochowa: Ksiądz proboszcz jednej z parafii zatrzymał złodzieja, który chciał ukraść pieniądze ze skarbonki

Ksiądz, który skończył świąteczne nabożeństwo w lany poniedziałek usłyszał hałas dochodzący z kościoła. Zaniepokojony odgłosami wrócił przed ołtarz. Zastał tam mężczyznę, który zbierał pieniądze rozsypane na podłodze.

- Okazało się, że 37-latek uszkodził zamek skarbonki, a gdy ją otwierał, monety wysypały się. Ksiądz zaprowadził niedoszłego złodzieja do kaplicy, gdzie modliło się kilku wiernych i do przyjazdu mundurowych pilnowali, by nie uciekł - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu prawie 3 promile alkoholu. Trafił na izbę wytrzeźwień. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia.