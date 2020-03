Częstochowa: Konkurs od Mundurka do Togi. Czwarta edycja konkursu rozstrzygnięta. Kto zdobył główną nagrodę?

Do Finału zakwalifikowało się ośmiu uczniów. Tegorocznym zwycięzcą został Daniel Nowak z LO im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie. Drugie miejsce zajęła Paulina Stachera z I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, a trzecie miejsce ex aequo Julia Sidyk z LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach i Kamil Salamaga z LO im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. W tym roku udział w Konkursie mogli wziąć również uczniowie klas pierwszych, i to właśnie pierwszoklasista - Olivier Szczytkowski z I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie otrzymał wyróżnienie Loży Częstochowskiej oraz Małopolskiej Business Centre Club.

Uczestnicy konkursu w drugim oraz trzecim etapie musieli poza opracowaniem kazusów poradzić sobie z wystąpieniem publicznym, a w Finale, wcielając się w rolę obrońcy lub oskarżyciela - wygłosić mowę końcową. Joanna Dawid - manager ds. marketingu i PR w Kancelarii D&P podkreśla, że umiejętności krasomówcze, prezentacja siebie i swojego stanowiska, sztuka argumentacji jest kluczowa i niezbędna również w codziennym życiu.