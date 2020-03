Częstochowa: Kolejny pracownik pogotowia ratunkowego alarmuje: "Jesteśmy mięsem armatnim, to co się tutaj dzieje, to jakaś kpina"

Pracownicy częstochowskiego pogotowia ratunkowego alarmują: brakuje nam sprzętu ochronnego. Wczoraj na naszych łamach wypowiedział się jeden z nich. Więcej poniżej:

Koronawirus w Częstochowie: Pracownik pogotowia alarmuje: Nie mamy sprzętu, brakuje wszystkiego

Dzisiaj z naszą redakcją skontaktowała się kolejna osoba pracująca w częstochowskim pogotowiu ratunkowym.

"Co do "reglamentowania" maseczek o którym mówił dyrektor to wygląda to tak, że dostajemy 3 maseczki na 24 godziny na dwie osoby. To kpina i lekceważenie naszego zdrowia. Jesteśmy mięsem armatnim. No i nadal nie mamy zupełnie nic. Proszę sprawdzić w pogotowiu w Kłobucku jak są przygotowani, sprzęt aż się wysypuje z karetek. To nie braki na rynku tylko nieudolność dyrekcji" - pisze do nas pracownik pogotowia i dodaje:

"Maseczki są reglamentowane, a wszyscy specjaliści mówią, że maski chirurgiczne stanowią ochronę przez 15-40 minut, a każdego pacjenta mamy traktować jako potencjalnie zakaźnego Tymczasem w powiatowym malutkim Kłobucku mają sprzętu jak na wojnę Każdy zespół codziennie dostaje po 20 masek, maski z filtrami, kombinezony, granaty ozonowe. U nas jest jeden wielki dramat" - twierdzi pracownik pogotowia ratunkowego w Częstochowie.