Częstochowa: Kolejne dwie firmy zgłaszają możliwość zwolnień grupowych. Bez pracy może pozostać ponad 200 osób

W styczniu 2020 roku firmy z województwa śląskiego zg łosiły 106 pracowników do zwolnienia w ramach zwolnień grupowych, w lutym 2020 roku ta liczba wzrosła do 370, a w marcu jest ich 642.

W marcu najwięcej zwolnień grupowych planowanych jest w Częstochowie (ok. 240 osób), w powiecie pszczyńskim (ok. 200 osób), a także w Katowicach (ok. 140 osób). W pozostałych powiatach liczba osób zgłoszonych do zwolnień grupowych jest znacznie mniejsza.

Według naszych ustaleń zwolnienia grupowe w marcu w Częstochowie i w powiecie częstochowskim zgłosiły firmy Stalkon, Presmebel oraz P.A.T., w Katowicach chodzi o firmy FAMUR SA, Camaieu Polska Sp. z o. o oraz eSky SA., natomiast w powiecie pszczyńskim grupowe zwolnienia planuje firma JBG-2.

Kwiecień w częstochowskim Powiatowym Urzędzie Pracy rozpoczął się od zgłoszenia zwolnień grupowych ponad 200 osób. Jak udało się nam dowiedzieć, Polontex planuje zwolnienie 70 osób, a firmy Kabex i Kabex Plus z Janowa zgłosiły zwolnienie 150 osób. Jak podkreślają jednak w częstochowskim PUP-ie, na razie są to tylko zgłoszenia, a pracownicy nie zostali jeszcze zwolnieni.