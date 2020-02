Częstochowa: Kobieta wbiegła pod koła tramwaju [FILM, ZDJĘCIA] MPK publikuje nagranie ku przestrodze

Do potrącenia pieszej w alei Pokoju w Częstochowie doszło 28 stycznia 2020 roku. Jak wynika z ustaleń policji, kobieta weszła na tory na czerwonym świetle. Na szczęście kobiecie, która jest w ciąży nic poważnego się nie stało. - Ze względu na to, że kobieta jest w ciąży, została przewieziona na badania profilaktyczne do szpitala - mówiła wówczas Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Wczoraj MPK w Częstochowie opublikowało film, na którym zarejestrowano to zdarzenie. Na nagraniu widać, jak kobieta wraz z innym mężczyzną wbiega na czerwonym świetle pod koła tramwaju.

- Na szczęście kobieta poza niegroźnymi dla życia obrażeniami i przeżytym szokiem nie została poważnie ranna. Dramaturgii całemu zdarzeniu dodaje fakt, że Kobieta jest w ciąży, która na szczęście także nie ucierpiała w wyniku potrącenia. Sytuacja jednak nie musiała zakończyć się tak szczęśliwie. W Częstochowie nie dochodzi do śmiertelnych zdarzeń z udziałem pieszych i tramwajów, ale potrącenia zdarzają się i swój dramat przeżywają w nich ludzie, którzy łamiąc przepisy przez nieuwagę lub pośpiech doprowadzają do zdarzenia, w którym mogą stracić życie. Kontakt z tramwajem o wadze 30-40 ton jadącym nawet z niewielką prędkością może bowiem skończyć się tragicznie. Dlatego ku przestrodze przekazujemy do Państwa publikacji film z kamery zamontowanej na przedniej części tramwaju pokazujący okoliczności wspomnianego zdarzenia - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK.