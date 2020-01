Częstochowa: Kobieta w ciąży potrącona przez tramwaj w alei Pokoju. Piesza weszła na tory na czerwonym świetle

Do potrącenia pieszej w alei Pokoju w Częstochowie doszło 28 stycznia 2020 roku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kobieta weszła na tory na czerwonym świetle. Najprawdopodobniej zrobiła to przez roztargnienie, a w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia, są dwie odrębne sygnalizacje świetlne - przy przejściu przez jezdnię i przy przejście tory tramwajowe.

Na szczęście wszystko wskazuje, że kobiecie, która jest w ciąży nic poważnego się nie stało. - Ze względu na to, że kobieta jest w ciąży, została przewieziona na badania profilaktyczne do szpitala - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.