Częstochowa. Jubileuszowy Bal Charytatywny w hotelu Arche - Gwiazdy dla hospicjum!

Za nami XV Jubileuszowy Bal dla Hospicjum zorganizowany przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Hotelu Arche. W tym roku hospicjum zbierało fundusze m.in. na wymianę taboru samochodowego. W oddziale stacjonarnym hospicjum zajmuje się 30 pacjentami, a w oddziale dziennym 35, z kolei do samej poradni dociera około 200 pacjentów. Do 500 osób opiekunowie i lekarze muszą dojechać do domu. Stąd znaczne potrzeby transportowe w hospicjum.

– Ten bal organizujemy po raz 15. dla naszych darczyńców, sponsorów i przyjaciół. Ponieważ uważamy, że skoro nam cały rok pomagają, to powinni otrzymać od nas coś radosnego, a bal karnawałowy jest odpowiednią uroczystością, żeby dziękować. Te osoby tworzą wokół nas dobrą atmosferę, która pozwala dobrze działać i zapracować z poczuciem bezpieczeństwa na terenie Ziemi Częstochowskiej - mówiła prezes stowarzyszenia Anna Kaptacz.